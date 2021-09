Veranstaltungen in Corona-Zeiten : Töpfermarkt in Sevelen findet statt

Der Töpfer- und Handwerkermarkt in Sevelen findet in diesem Jahr statt. Archiv: Stade Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Sevelen/Issum Der Hubertusmarkt in Issum fällt dagegen aus. Über die Absage wird heftig diskutiert. Die Werbegemeinschaft hat gute Gründe, in diesem Herbst ihre Veranstaltung ausfallen zu lassen.

Die gute Nachricht: In diesem Jahr soll es wieder einen Töpfer- und Handwerkermarkt in Sevelen geben. Dieser findet traditionell am 3. Oktober statt. Corona-bedingt wird er aber etwas anders ausfallen als sonst. Zum Beispiel wird es keinen Kindertrödelmarkt geben. Aufgrund der zu erwartenden hohen Besucherzahl gilt auf dem gesamten Gelände die 3G-Regel, die stichprobenartig kontrolliert wird, und Maskenpflicht an den Ständen. Veranstalter ist die Vereinsgemeinschaft Sevelen, der Werbering Sevelen Hexenland und die Gemeinde Issum. Teilweise melden sich jetzt noch Aussteller bei Eva Wengeler, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Interessengemeinschaft, zuständig ist. Einige waren vorsichtig und hätte noch gezögert mit der Zusage, erklärt sie. Einige wenige hätten aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme verzichtet. Auch dafür hat sie volles Verständnis.

Nicht verstehen kann sie hingegen die Diskussion in den sozialen Medien. Dort treibt einige die Frage um, warum in Sevelen der Töpfermarkt stattfinden kann, der Hubertusmarkt in Issum hingegen abgesagt wird. Eva Wengeler stellt sich an die Seite der Issumer Werbegemeinschaft und kommentiert: „Das die WIR-Werbegemeinschaft Issum ihre Veranstaltung absagt, sollte in dieser Zeit jeder verstehen.“ Sie gibt zu bedenken, dass Corona eine besondere Zeit ist, in der besonders viele Auflagen zu erfüllen sind. „Hinter jedem Markt steckt so viel Arbeit, das sehen die Leute nicht. In jeder Imbiss- und Getränkebude müssen auch Leute stehen, die bedienen, die Töpfer oder Marktbeschicker müssen organisiert werden“, beschreibt sie die Arbeit, die auch unter normalen Umständen nur von vielen Helfern zu stemmen ist.