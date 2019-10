Töpfer- und Handwerkermarkt in Sevelen : Kunsthandwerk lockt ins Hexenland

Auch die Schauer am Nachmittag hielten die Gäste nicht vom Besuch des Töpfer- und Handwerkermarkts in Sevelen ab. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Sevelen Sevelen feierte mit seinem gut organisertem Töpfer- und Handwerkermarkt und vielen Gästen den Tag der deutschen Einheit.

Das Hexenland war Donnerstag in Bewegung. In Sevelen herrschte Ausnahmezustand am Tag der Deutschen Einheit. Aus allen Himmelsrichtungen kamen die Besucher zum 30. Töpfer- und Handwerkermarkt, wie an den Autokennzeichen zu sehen war. Für die Sevelener ist die Veranstaltung ein Heimspiel und beliebter Treffpunkt, Freunde und Bekannte wiederzutreffen. Dorfatmosphäre in Feiertagslaune war überall spürbar.