Traditionsveranstaltung in der Dorfmitte In Sevelen findet der 33. Töpfer- und Handwerkermarkt statt

Für Musik sorgt am Vormittag ab 11 Uhr der Musikverein Concordia Kapellen auf der großen Bühne auf dem Kirchplatz. Die über 40 Musiker werden abwechslungsreiche und stimmungsvollen Darbietungen präsentieren. Um 14.30 Uhr wird die Grupo Samba Percussion unplugged übernehmen und mit Trommeln und heißen Sambarhythmen zu Tanz und Bewegung auffordern. Die etwa 15 Mitglieder bringen das brasilianische Flair auf den Kirchplatz nach Sevelen und sorgen mit ihren ansteckenden Rhythmen für tolle Stimmung. Zwischendurch werden die DJ´s T&D den Menschen auf dem Kirchplatz immer wieder einheizen. Bei frisch gezapften Getränken darf den ganzen Tag gefeiert werden. Neben den bekannten Pavillons und dem Weinstand der Vereinsgemeinschaft Sevelen werden unter anderem die Mitglieder des Werberings Sevelen für das leibliche Wohl sorgen. Es gibt verschiedene Imbissstände. Außerdem bietet in diesem Jahr die Fleischerei Loeven auch wieder die Bratwurst im Brötchen aus eigener Herstellung an, auch wenn das Geschäft seit Ende vergangenen Jahres geschlossen ist. Das Café-Böhnchen, bekannt von der Kaffeestube am Freibad, umsorgt die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Zudem wird sich der Ortsverband der Landfrauen im Landcafé-Zelt präsentieren und selbstgemachte Reibekuchen und Kuchen sowie Kaffee anbieten. Nebenan wird die DLRG einen Stand mit Slush Ice und frisch gebackenen Waffeln aufbauen.