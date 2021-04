Am Neesendyck in Kerken-Winternam : Radfahrer stirbt nach Unfall in Winternam

Tödlicher Unfall am Neesendyck in Winternam Foto: Guido Schulmann Niederrrhein-TV/Guido Schulmann

Kerken Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montagmorgen am Neesendyck. Das Opfer, ein älterer Radfahrer, verstarb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt noch, ein Sachverständiger war im Einsatz.

