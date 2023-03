Tödlicher Unfall in Geldern-Kapellen Auto prallt gegen einen Baum und fängt Feuer

Kapellen · Am Donnerstagmorgen ist eine junge Frau in Kapellen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Straße Am Mühlenwasser ist aktuell gesperrt.

09.03.2023, 12:23 Uhr

6 Bilder Tödlicher Unfall in Geldern-Kapellen 6 Bilder Foto: Guido Schulmann