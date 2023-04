Vortrag im Gelderner Bürgerforum So wird der Patientenwille umgesetzt

Bei einer Patientenverfügung kann für den Fall der eigenen Einwilligungsunfähigkeit in medizinischen Angelegenheiten vorsorglich festgelegt werden, dass in gewissen Situationen bestimmte medizinische Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind. „Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Patientenwille umgesetzt wird, auch wenn er in der aktuellen Situation von dieser Person nicht mehr geäußert werden kann“, heißt es in der Definition des Bundesgesundheitsministeriums.