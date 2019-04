Tipps vom Tüv : Cabrio und Oldtimer wieder fit machen

Geldern Nützliche Tipps aus der Praxis von Josef Kutschera, Leiter der Tüv-Station Geldern, zum Start in die neue Freiluftsaison.

Cabriolets und Oldtimer standen den Winter über still. Das kann sich negativ auf die Fahrzeugkomponenten ausgewirkt haben. „Bevor man die erste Fahrt antritt, sollten alle Flüssigkeitsstände überprüft werden. Außerdem sollte man Luftdruck und Profiltiefe der Reifen unter die Lupe nehmen. Es sollte auch sichergestellt werden, dass die Pedale leichtgängig funktionieren“, weiß Josef Kutschera, Leiter der TÜV-Station Geldern. Ein weiterer kritischer Posten ist bei Saisonfahrzeugen oftmals die Batterie: Lange Standzeiten, Kurzstreckenbetrieb und Kälte verringern die Lebensdauer der Zellen. Zwar lässt sich die Restspannung mit einem handelsüblichen Multimeter selbst überprüfen, allerdings sind diese oft nicht so zuverlässig, wie die Profigeräte in den Werkstätten. Selbst bei defekten Zellen kann noch eine ausreichende Spannung von 12 Volt angezeigt werden. Wer wirklich sicher gehen will, sucht daher besser den Fachmann auf.