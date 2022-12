Wirtschaftsförderung Kreis Kleve informierte in Geldern Praktische Tipps für den Weg zur eigenen Firma

Der nötige Praxisbezug wurde den „Unternehmern von morgen“, so wie Nathalie Tekath-Kochs die Gründungswilligen bezeichnete, durch die von ihr moderierte Gesprächsrunde geboten. Hierzu hatte sich Meike Schlenker-Janßen aus Goch eingefunden, die im Interview über ihre Motivation berichtete, vor zwei Jahren die Granola-Manufaktur Barni & Wilma GmbH zu gründen. „Für mich zählt vor allem die Selbstbestimmtheit, mit der ich agieren und meine Pläne verwirklichen kann“, hob sie die Vorzüge ihrer Selbstständigkeit hervor. Dem konnte Gianluca Antoniazzi als Gründer und Inhaber der Weinhandlung Viniazzi in Pont nur beipflichten. Er war als weiterer Gesprächspartner in die Runde der Best-Practice-Beispiele geladen und führte aus, dass neben Leidenschaft und Begeisterung für die eigene Idee auch ein gut funktionierendes Netzwerk an wohlgesonnenen Personen für eine Existenzgründung essenziell sei.