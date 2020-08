Kinderbuch als Einschlafhilfe : Fuchs und Hase helfen beim Einschlafen

Nieukerk Der Kerkener Kinderbuch-Autor Timo Pekx und der Illustrator Christoph Horak möchten viele Eltern entlasten.

Wenn man schon in einem Ort lebt, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, kann man daraus auch gleich einmal ein Kinderbuch machen. Das hat sich offenbar auch Timo Pekx gedacht. Der 30-Jährige lebt mit seiner Lebensgefährtin Laura Giesen und dem vierjährigen Sohn Henry in Nieukerk und hat sich die Geschichten rund um „Fluffy, den kleinen Fuchs“ ausgedacht, die den Kleinen beim Einschlafen helfen sollen.

Im Frühjahr veröffentlichte das Duo sein Erstlingswerk „Fluffy, der kleine Fuchs: Auf der Suche nach Schlaf“ zunächst als E-Book beim Online-Händler Amazon. Aber natürlich ist es wesentlich schlaffördernder, beim Vorlesen ein richtiges Buch in Händen zu halten und dabei schöne Bilder auf Papier betrachten zu können. Deshalb haben Timo Pekx und Christoph Horak im Sommer einen eigenen Verlag mit dem passenden Namen „Nighttime“ gegründet. Inzwischen ist das knapp 50 Seiten starke Kinderbuch überall erhältlich, wobei Buchhandlungen in Geldern, Kerken und Straelen gerne bereit sind, für den „Heimatdichter“ etwas Werbung zu machen und die Abenteuer von Fluffy und dem Hasen an exponierter Stelle zu präsentierten. Für Timo Pekx eine Erfahrung, die ihn stolz macht. „Ich habe als Kind und Jugendlicher regelmäßig Bücher in der Gelderner Buchhandlung Keuck gekauft. Es ist für mich etwas Besonderes, dort mein eigenes Buch zu entdecken“, sagt der Kinderbuch-Autor.