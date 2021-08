Konzert im Freibad Walbeck : Tim Bendzko auf der Sympathiewelle

Tim Bendzko und seine Band brachten das Publikum im Waldfreibad immer wieder zum Mitsingen. Foto: Norbert Prümen

Walbeck Der Sänger gab ein Konzert im Waldfreibad Walbeck. Das Publikum saß auf Picknickdecken bis ganz nah dran an der Bühne. Die Musik, das schöne Sommerwetter und das Ambiente ließen den Abend zu einem tollen Erlebnis werden.

Von Anke Kirking

Das Waldfreibad Walbeck war ein weiteres Mal die Top-Adresse für Musikstars, die sonst große Stadien füllen. Johannes Oerding hat an Tim Bendzko am Sonntag quasi das Mikrophone weitergereicht. Am Abend kamen zahlreiche Fans, um die Wiese wieder in ein Meer aus bunten Picknickdecken zu verwandeln. Bis ganz nah an die Bühne konnten die Besucher und auf das Konzert von Bendzko warten.

Geduld mussten sie allerdings auch mitbringen. Um kurz nach 19 Uhr trat die Band komplett in Schwarz gekleidet dann auf die Bühne und legte mit voller Power los. Da war der erste Song auch gleich Programm: „Laut“. Nach dem Song erklärte Bendzko, dass er sich so unfassbar freue, sein erstes Konzert seit gefühlten fünf Jahren spielen zu können, bei dem er wieder Gesichter sieht. Er sei so herzlich in Walbeck empfangen worden. So konnte er ganze viele Bahnen im Schwimmbecken ziehen, und er ist sehr dankbar für diese tolle Lokalität. Das Gefühl, dass es endlich wieder etwas Normalität gibt, geht quasi unter die Haut. Mit dem gleichnamigen Song konnte das Publikum das auch gleich aus voller Kehle mitsingen.

Tim Bendzko versteht es, sein Publikum emotional von der ersten Sekunde an mitzunehmen. Dabei spielt er nicht nur die Klaviatur der Hochgefühle, sondern kann auch sein ganzes Publikum rühren. Bei dem Song „Am seidenen Faden“ konnte man in manchen Gesichtern sogar ein Tränchen entdecken. Bendzko ist ein Interpret, der ganze Familien auf seinen Konzerten versammelt. So war es nicht verwunderlich, dass am Sonntagabend auch zahlreiche Kinder und Jugendliche zu finden waren. Seine bekannten Stücke wurden da ebenso mitgesungen wie die, bei denen Bendzko um Unterstützung bat. Das war so bei dem Lied „Kein Problem“, wo alle ganz laut Oh-oh-oh-ohhh singen sollten. Ein großer Spaß für alle Beteiligten. Überhaupt war die Stimmung sehr gut, und das Publikum hing an des Künstlers Lippen. Als Bendzko „Wenn Worte meine Sprache wären“ sang, erklang ein entzücktes: „Ohhhhhhhh“ von allen Decken.

Vor und zwischen den Gesangseinlagen konnten sich die Gäste mit allem versorgen, was Leib und Seele zusammenhält. Von erfrischenden Cocktails und anderen Kaltgetränken bis zu gegrillten Würstchen oder süßen Crêpes. Die Plastikbecher, in denen die Getränke ausgeschenkt wurden, konnte man auch in eine spezielle Tonne spenden. Benedikt May (Geschäftsführer der Eventstätte Waldfreibad Walbeck) wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass ein Euro pro gespendetem Becher der „Du bist Wertvoll“-Stiftung zugute komme. Diese fördert die kreativen Fähigkeiten von Kindern hier im Umland.