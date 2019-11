Neuauflage der Sommer-Musik : Tim Bendzko singt im Juni im Walbecker Freibad

2019 war Tim Bendzko beim Courage Festival zu sehen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Walbeck Nach den beiden herausragenden Konzerten von Lokalmatador Johannes Oerding in diesem Sommer gibt es in 2020 eine Neuauflage der Sommer-Musik. Der Veranstalter „Voilapromotion“ aus Wegberg gab am Dienstag den ersten Star für das Festival am Wochenende 19. und 20. Juni bekannt.

Tim Bendzko aus Berlin kommt mit neuen Songs und seiner Band ins Waldfreibad. Der Titel seiner Open-Air Tour lautet: „Jetzt bin ich ja hier 2020“

Zwei Nummer-Eins-Alben, acht Hitsingles, viele Gold- und Platinauszeichnungen, unzählige große TV-Shows und ausverkaufte Konzertreisen: Tim Bendzko hat die deutsche Musiklandschaft in den vergangenen Jahren geprägt wie kaum ein anderer. Er war der erste der jungen Deutschpoeten, dem alteingesessene Stars in die Muttersprache folgten – von neuen, jungen deutschen Singer-Songwritern ganz zu schweigen. Tim Bendzko hat gezeigt, dass deutschsprachige Popmusik aufregend sein kann und die Massen begeistert. Am Niederrhein war er zuletzt 2018 beim Courage-Festival auf dem Gelände von Schloss Moyland live zu sehen.

„Ich glaube, wir haben eine solide Grundlage geschaffen um dieses Festival zu einer dauerhaften Marke am linken Niederrhein zu entwickeln“, zog Veranstalter Günter vom Dorp von „Voilapromotion“ seine positive Resonanz nach der Sommer-Musik 2019. „Unser Anspruch an ein ‚Open Air mit Flair‘ lässt sich im Waldfreibad hervorragend in Szene setzen. Überdies ist das Publikum einfach toll hier.“ Erfreut war auch Benedikt May, Geschäftsführer des Waldfreibads, der damit ein neues Highlight im jährlichen Veranstaltungsprogramm präsentieren kann. „Die Zusammenarbeit mit den zuständigen örtlichen Behörden und den zahlreichen Hilfsorganisationen, die als Sanitäter, Feuerwehr oder Ordner für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgten war vorbildlich und sehr professionell.“ So gab es denn auch von Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser höchstes Lob und Anerkennung für die gelungene Festivalpremiere. „Da gebe ich gerne grünes Licht für eine Fortsetzung im kommenden Jahr“, kommentierte er spontan schon während des Festivals seine Eindrücke im Walbecker Waldfreibad.