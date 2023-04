Interview Till Reiners „Menschliche Dummheit“ auf die Bühne bringen

Geldern · Der Comedian Till Reiners ist in Geldern aufgewachsen und beendete am Samstag seine aktuelle Tour in der Aula vom Lise-Meitner-Gymnasium.

30.04.2023, 16:30 Uhr

Der Comedian Till Reiners kehrte am Samstagabend in die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums zurück, wo er als Jugendlicher erste Bühnenluft schnuppern durfte. Foto: Norbert Prümen

Von Anke Kirking

Hallo Till, welche Orte aus Deiner Kindheit hier in Geldern fallen Dir als Erstes ein?