Tiersuche Niederrhein Wenn Hunde Hunde retten

Franzi riecht an einem aufgeschraubten Glas und zerrt sofort an der Leine. Die Weimaraner-Hündin hat Witterung aufgenommen. Sie läuft durch die Wiese an der Paesmühle in Straelen und kommt in ein kleines Waldstück. Sie freut sich offensichtlich, wedelt mit dem Schwanz. Denn sie hat ihre Aufgabe erfüllt, sie hat Ella gefunden. Als Belohnung hält Sabine Kratzenberg ihr eine Schale mit Hundefutter hin. In dem Glas war ein Tuch mit dem Geruch von Ella.