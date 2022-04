Mitgliederversammlung der Tierschutzvereinigung Geldern : Das Tierheim weiterentwickeln

Geldern Der Tierschutzverein Geldern und Umgebung hat einen neuen Vorstand gewählt. Als erstes möchte dieser für die „Sorgenkinder“ des Tierheims ein neues Zuhause finden.

Die erste Veranstaltung des neuen Jahres steht auch schon an: Am Karsamstag, 16. April, feiert das Tierheim an der Liebigstraße 51 in Geldern von 11 bis 16 Uhr ein Osterfest mit einem Tag der offenen Tür. Hierzu lädt der gesamte Verein alle Interessierten ins Tierheim ein.