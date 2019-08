Tierschützer schreiben Gemeinde Kerken an : Peta will das „Ferkelrennen“ verbieten

NIEUKERK Die Tierschutzorganisation fordert die Gemeinde Kerken auf, das traditionelle Fest abzusagen. Der Werbering betont, angesichts des Charakters der Veranstaltung und der fachkundigen Begleitung der Tiere keine Bedenken zu haben.

Die Tierschutzorganisation Peta Deutschland aus Stuttgart fordert die Gemeinde Kerken auf, das traditionelle „Ferkelrennen“ abzusagen. Peter Höffken von der Fachleitung Kampagnenteam der Organisation appelliert an Bürgermeister Dirk Möcking: „Wir bitten Sie dringend, das Ferkelrennen im kommenden Oktober und auch künftig aus Gründen des Tierschutzes nicht mehr auszurichten.“ Die Gemeinde Kerken sieht sich in der Sache aber nicht zuständig. Der Werbering Nieukerk betont auf Nachfrage unserer Redaktion, angesichts des Charakters der Veranstaltung und der fachkundigen Begleitung der Tiere keine Bedenken zu haben.

Höffken bezieht sich auf Videomaterial des Ferkelrennens 2018. Daraus gehe hervor, dass die Veranstaltung nicht mit dem Gedanken des ethischen Tierschutzes vereinbar sei. „Die Tiere werden rein zu Unterhaltungszwecken wiederholt in großen Stress versetzt. Schweine sind äußerst sensible und schreckhafte Tiere. Auf dem Videomaterial ist zu erkennen, dass einige der Tiere unter dem ständigen Antreiben, teilweise mit ,Klapsern‘, sowie aufgrund der Geräuschkulisse und den Menschenmassen und dem Startvorgang in den Boxen leiden. Eine Szene zeigt, wie ein Tier bei dem Versuch, es in die Bucht zu treiben, kurzzeitig eingeklemmt wird. Andere Ferkel erschrecken sich durch das Antreiben und das Anfassen durch Kinder. Generell wird deutlich, dass die Tiere nicht in die Startboxen gehen wollen, darin unter Angst leiden und nur unter dem – teils ruppigen Einsatz unter Quieken – der Schieber dazu gezwungen werden können.“ Es sei auch zu berücksichtigen, dass sich ein „derartig rücksichtsloser Umgang mit fühlenden Lebewesen“ für eine Gaudi-Veranstaltung negativ auf die Empathieentwicklung von Kindern auswirken kann und der Jugend ein schlechtes Beispiel darstellt, wie mit Tieren umgegangen werden sollte, so der Peta-Mitarbeiter. Der Verein Peta Deutschland, 1994 gegründet, ist Partnerorganisation von Peta USA.