Straelen, Wachtendonk und Kerken setzen auf Tiefengeothermie Gemeinsam nach der Wärme aus der Tiefe suchen

Im November 2023 fuhren weiße, futuristisch anmutende Lkw durch den Niederrhein. Alle 20 Meter blieben sie stehen, setzten eine Rüttelplatte auf den Boden und erzeugten so Schallwellen. Aus diesen Schallwellen, so der Plan, sollte ermittelt werden, wie der Boden in der Region geschaffen ist. Wo und in welcher Tiefe sich Kalksteinschichten befinden. Diese Vibro-Trucks waren im Auftrag des Geologisches Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen unterwegs. Und so sollten sie ein zweidimensionales Bild dafür liefern, wo und wie Tiefengeothermie in der Region möglich ist. Diese Informationen dienen als Grundlage für Kommunen und Unternehmen, um selbstständig regionale Projekte zu realisieren