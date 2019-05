Veranstaltung : Tickets für Light-Walk 2020 sichern

Einer der illuminierten Höhepunkte an der Strecke war der stimmungsvoll beleuchtete See an der Dammerbrucher Straße. Foto: Thomas Binn (binn)/Binn, Thomas (binn)

Straelen (bimo) 2700 Menschen machten sich im vergangenen Jahr auf den Weg bei Straelens erstem Light-Walk. Das ist eine „Wanderung durch Land und Natur bei Einbruch der Dunkelheit“. Das klingt nicht nur schön, das ist es auch.

Auf der Internetseite www.light-walk.de läuft bereits der Countdown für den nächsten, den die Initiatoren Claudia und Clemens Rattmann geplant haben. Am 13. und 14. März 2020 können sich wieder Menschen gemeinsam auf den Weg machen und im Dunkeln so manche Überraschung erleben. In der Vergangenheit waren das unter anderem eine Lasershow am See, ein Klavierkonzert im Dunkeln oder Gitarrenmusik mit Lagerfeuerromantik. Viele Feuerstellen und Lichter beleuchteten den Weg und sorgten so für eine besondere Atmosphäre.