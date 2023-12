Vorverkauf startet Startklar für den Light Walk Straelen 2024

Die Wanderung im Dunkeln feierte im März 2018 Premiere in Straelen. Weil das Ehepaar Claudia und Clemens Rattmann selber so begeistert ist von Light Walks, holte es die Idee in ihre Heimat und organisierte 2018 und 2021 das Event. Auf der Wanderung gibt es für die Teilnehmer jede Menge Überraschungen: Lasershows, Klavierspieler in versteckten Winkeln oder ein ganzes Orchester in einer Scheune beispielsweise. Auch für das kommende Jahr sind Auftritte von verschiedenen Künstlern, Artisten und diverse Musikevents geplant. Die Ideen gehen dem Ehepaar zum Glück nicht aus. Deren Engagement wurde 2022 mit der Verleihung des Straelener Wirtschaftspreises, der Grünen Couch, gekrönt.