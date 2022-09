In Issum wird Kirmes gefeiert : Issums König und Prinzessin

Am Sonntag stand für den Issumer Thron erst der große Festumzug an und danach der Königsgalaball. Foto: Norbert Prümen

Issum Das Oktoberfest, Erbsensuppenessen und der Dorfabend liegen schon hinter den Feiernden des Altbierdorfs. Am Sonntag gab es den Festumzug. Alle Ehrenträger kamen für ein Thronfoto zusammen.

Die Issumer feiern ihre Kirmes rund um König Horst Eikers von der St.-Nicolai-Bruderschaft und Prinzessin Fabienne Hoffmann von der St.-Katharina-Bruderschaft. Vor dem großen Umzug am Sonntag mit anschließendem Königsgalaball kamen alle zum Thronfoto zusammen. Zu seiner Königin ernannte Horst Eikers seine Frau Susanne, Minister mit ihren Hofdamen sind Jörg Stüwe mit Leah Pastoors sowie Marco und Heike van Brandt. Prinzessin Fabienne Hoffmann ernannte Timo Hofmann zu ihrem Minister. Am Montag treffen sich die Bruderschaftsmitglieder zum Abholen des Throns um 18 Uhr am Festzelt. Danach wird der Dämmerschoppen mit „River Disco“ gefeiert. Beim Seniorennachmittag am Dienstag wird das Duo „HörBar“ für Live-Musik sorgen. Bei Kaffee und Kuchen ist der Eintritt frei. Start ist um 15 Uhr.