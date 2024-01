Aufführungen von Haus Freudenberg im Februar Theaterwerkstatt taucht 20.000 Meilen unters Meer

Info

Termine Zu sehen sein wird die Aufführung am Samstag, 17. Februar, um 19 Uhr, und Sonntag 18. Februar, um 15 Uhr, im Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern; am Mittwoch, 21. Februar, um 18 Uhr in der Stadthalle Kleve sowie am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr und Sonntag, 25. Februar, um 15 Uhr im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus.

Karten Die Karten kosten zehn Euro. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 15. Januar, an folgenden Stellen: in Geldern bei Augenoptik Sommer, Bahnhofstraße 2a; in Kevelaer bei der Tourist Information, Peter-Plümpe-Platz 12; in Kleve im Café Samocca, Hagsche Straße 71, und in Haus Freudenberg, Am Freudenberg 40.