Kultur in Wachtendonk : „Gesellschaft-Harmonie“ steht im Jubiläumsjahr

Kultur in Wachtendonk

Wachtendonk Den Theaterverein Wachtendonk gibt es seit 150 Jahren. Bei einer außerordentlichen Versammlung wurden treue Mitglieder ausgezeichnet.

Das Jahr 2022 wird ein besonderes Jahr für „Gesellschaft-Harmonie“. Denn den Theaterverein Wachtendonk gibt es seit 150 Jahren. Daher ist ein Festkomitee gebildet worden, welches (nach den Corona-Möglichkleiten) über das Jahr verteilt kleine und größere Aktivitäten in und um Wachtendonk planen wird. Auch soll die Jugendgruppe (Theaterkids) wieder neu ins Leben gerufen werden.

Doch vor dem Jubiläumsjahr musste zunächst das stark von Corona beeinträchtigte 2021 abgeschlossen werden. Trotz des reduzierten Vereinslebens konnte der Verein noch Erfreuliches hervorheben. Bei einer außerordentlichen Versammlung wurden Jubilare für eine lange Mitgliedschaft geehrt. Die Zeiten seien schneller geworden, und auch die Vereine bekommen dies immer mehr zu spüren, heißt es in der Mitteilung von „Gesellschaft-Harmonie“. Mitgliedschaft und Verantwortung in Vereinen seien nichts Selbstverständliches mehr. Nachwuchsmangel in den Vereinen sei oft das Resultat. Umso größer ist im Verein die Freude, dass einige Mitglieder für lange Mitgliedschaft, Treue und Engagement ausgezeichnet wurden. Kassiererin Astrid Giesbers übergab den Jubilaren die Urkunde und das Präsent.