„Oeconomia“ Auwel-Holt zeigt Komödie Seniorenresidenz hinter Schloss & Riegel

Die Aufführungen finden im Saal Schraetz-Aengenendt in Auwel-Holt, Arcener Straße 56, an folgenden Terminen statt: Samstag, 6. April, um 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr; Sonntag, 7. April, um 15 Uhr, Einlass 14.30 Uhr, mit Cafeteria vom E.V.A.-Frauentreff Auwel-Holt in der Pause, und um 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr. Karten sind zum Preis von zehn Euro beim Kulturring am Markt, in der Jacobs-Börse in Straelen, in der Bäckerei Holtmanns in Auwel-Holt und in der Gaststätte Schraetz-Aengenendt in Auwel-Holt erhältlich. Außerdem können Karten per E-Mail an oeconomia@gmx.de sowie per Whatsapp unter 0152 24804897 zur Selbstabholung bestellt werden. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.