Kultur in Geldern in Corona-Zeiten : Drei Herren und viel anderes Theater

Geldern Das Kulturbüro der Stadt Geldern lud zu einem besonderen Spaziergang ein. Das Motto: „Unterwegs zu den Bühnen der Region“. Fünf freie Theater zeigten Ausschnitte aus ihren Programmen auf Straßen und Plätzen der Gelderner Innenstadt.

Ein Spaziergang bot sich da an, gerade bei dem sonnigen Wetter am Samstag. Um elf und dreizehn Uhr starteten die jeweils vierzig Teilnehmer großen Gruppen vom Refektorium aus. Fünf verschiedene Theatergruppen sollten sie in den nächsten zwei Stunden zu Gesicht bekommen. Das „Theater am Schlachthof“ war aus Neuss angereist, und besang noch fernere Orte. Der Rhein, Schottland und die Welt der Disney-Meerjungfrau Arielle fanden sich in den von Maren Donner und Marlene Zilias vorgetragenen Liedern wieder. Mit Violine, Keyboard, Akkordeon und Xylophon sangen die beiden über Nixen, Meerjungfrauen und die Loreley vor dem Ambiente des grünen Plateaus am Mühlenturm. „Wir haben vielen Gästen Orte gezeigt, die teilweise selbst Gelderner noch gar nicht kannten“, berichtete der Leiter des Kulturbüros Rainer Niersmann. Ein anderes Beispiel war ein Atelier auf dem Brühlscher Weg, wo das „TIK Emmerich“ passenderweise mit ausdrucksstarken Masken spielte. Mit so gut wie keinen Worten stellten Judith Hoymann und Sandra Heinzel eine Begegnung zwischen Alt und Jung im Zug dar. Masken nutzte auch das „Theater im Fluss“, jedoch waren diese tierischer Art, und auch das dargebotene Stück unterschied sich in der Stimmung stark. Mit Humor persiflierten sie den Alltag und die Personen am Gelderner Bahnhof, auch zur Belustigung und Verwirrung der „normalen“ Bahnhofbesucher. Die Varianz zwischen den verschiedenen Stücken spiegelt die Theaterkultur am Niederrhein gut wider. „Die Gruppen haben sich bei den Orten untereinander abgestimmt, sonst aber einfach das gespielt was sie in ihrem üblichen Repertoire haben“, erklärte Niersmann.