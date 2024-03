Kulturprogramm in Geldern Theaterkarten werden 20 Prozent teurer

Nicht so gut angenommen wird dagegen die Jazz-Reihe, die im Refektorium in Kooperation mit dem Kulturprojekte Niederrhein durchgeführt wird. Zu den Konzerten seien durchschnittlich weniger als 30 Besucher gekommen, so Niersmann. „Doch auch wenn das Angebot nicht die große Masse erreicht, steht es einer Stadt gut, ein solches Angebot im Programm zu haben.“ Als nächstes gastiert in der Reihe Jo Aldingers „Downbeatclub“ am 19. März. Mit dessen „Vintage Jazz Funk“ soll noch einmal eine ganz neue Zielgruppe angesprochen werden.