Neues Stück der Theatergruppe Wemb Beziehungskomödie über die Wechseljahre

Karten für die Aufführungen sind zum Preis von acht Euro im Kaufladen der Wember (KDW) in Wemb, bei Hanni Woschek, Kirchweg 11, in Weeze, Telefon 01575 1719680, bei Birgit Selders, Feldstraße 6, in Wemb, Telefon 0151 70843613, und in der Cyriakus-Apotheke Weeze sowie an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist an allen Aufführungsterminen eine Stunde vor Beginn.