Mundarttheater in Aldekerk Abend „op Allekirsch Platt“ in Rekordzeit ausverkauft

Seit dem Jahre 1978 wird in Aldekerk regelmäßig Mundarttheater gespielt. Die Komödie in drei Akten aus der Feder von Brigitte Wiese und Patrick Siebler, wurde von Mathias Büsch in die heimische Mundart übersetzt. Die Proben sind bereits seit Oktober im Gange und die Darsteller freuen sich, nun bald auch auf der Bühne ihr Können unter Beweis zu stellen. Um neuen Schwung in die Partnervermittlung zu bekommen, schafft sich die Inhaberin Gerda Kuppel das neue Computerprogramm „Topf sucht Deckel 3.0“ an, welches eine Treffsicherheit von 99,9 Prozent garantiert. Doch nicht nur das Programm, auch die Angestellte hat ihre Schwierigkeiten beim Benimmtraining mit den Karteileichen Toni Hecht und Rudi Simpel. Als dann noch neue Kundinnen, die auf reiche Partner spekulieren, und ein schüchterner Mann, der unbedingt heiraten muss, um an sein Erbe zu kommen, auftauchen, scheint der Laden zu laufen. Auch wenn Dauerkundin Thea Lästig mit den Verkupplungsversuchen unzufrieden ist. Doch auch die Inhaberin und ihre Angestellte suchen noch den Richtigen, während ein Heiratsschwindler auf Beutesuche geht und eine Polizistin in Sachen Mädchenhandel ermittelt.