Theater für Kinder in Wachtendonk : „Hans im Glück“ im Bürgerhaus Wachtendonk

Wachtendonk Das Stück „Hans im Glück“ nach dem Märchen der Brüder Grimm führt das Theater Tom Teuer aus Duisburg am Mittwoch, 14. August, ab 16 Uhr im Bürgerhaus „Altes Kloster“ in Wachtendonk auf.

Hans hat sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, als Lohn erhält er einen Klumpen Gold. Fröhlich pfeifend macht Hans sich auf zu seiner Mutter. Der Weg ist weit und der Klumpen so schwer, dass Hans am Ende seiner Kräfte ist. In dem Moment erscheint ein Reiter, der ihm sein Pferd gibt für den Lohn. Kaum hat das Pferd Hans in den Graben geworfen, steht am Wegesrand ein Bauer mit einer Kuh. Der Tausch ist perfekt. Als die Kuh nicht mehr weiter will, kommt ein Koch mit einem Schwein. Die Magd, die in dem Schwein das gestohlene aus der Nachbarschaft erkennt, tauscht es gegen ihre Gans. Diese kriegt der Scherenschleifer für einen Schleifstein. Und der fällt Hans beim Trinken in den Brunnen. Endlich frei von aller Last und mit leichtem Herzen springt er, als der glücklichste Mensch unter der Sonne, heim zu seiner Mutter.