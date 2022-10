Theater : Bewegendes Stück im Bühnenhaus

Eine Szene aus dem Theaterstück „Oskar Schindlers Liste“, das demnächst in Kevelaer zu sehen ist. Foto: Dominique Leppin/DOMINIQUE LEPPIN

Kevelaer „Oskar Schindlers Liste“ wird am 26. Oktober in Kevelaer aufgeführt. Das Stück erzählt von der Rettung von 1100 Juden durch den Unternehmer.

Die „Komödie am Altstadtmarkt“ beweist am Mittwoch, 26. Oktober, ab 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus, dass sie auch ernste Stücke auf die Bühne bringen kann. Mit „Oskar Schindlers Liste“ wird die berührende und spannende Geschichte des Unternehmers erzählt, der während des Zweiten Weltkrieges gemeinsam mit seiner Frau Emilie etwa 1100 bei ihm angestellte jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung in den Vernichtungslagern des NS-Staates bewahrte. Die staatliche israelische Holocaust-Gedenkstätte „Yad Vashem“ ehrte Schindler für die Rettung der Zwangsarbeiter durch die Ernennung zum Gerechten unter den Völkern.