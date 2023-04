Theater Bitterböse Komödie in Geldern

In der Geschichte befinden sich Nicky, Molly und Debra mal wieder in ihrer Küchen-Zwangsgemeinschaft. Monat für Monat verbringen sie den Abend in einer ihrer Küchen, während sich ihre Ehemänner treffen, um die alte Highschool-Freundschaft zu begießen. Während die Männer im Wohnzimmer Minigolf spielen und grölen, tauschen die Frauen in Nickys Küche kleine Gehässigkeiten aus. Eine spitze Bemerkung provoziert die nächste, und dass Nickys Mann Jay gerade sieben Millionen Dollar veruntreut hat, gibt Anlass zu besonders anzüglichen Kommentaren.