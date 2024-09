Band mit Frontmann aus Straelen „The Robbie Experience“ gewinnt bei Sat1-Show „The Tribute“

Mario Nowack hebt die Hände in Richtung Himmel und dreht sich zu seinen Band-Kollegen von „The Robbie Experience“ um. Zeigt auf sie. Und die ganze Halle steht, alle rufen „Zugabe, Zugabe“. Die Band mit dem Stralener Robbie Williams-Double als Frontmann hat gerade den letzten Auftritt in der Sat1-Show „The Tribute - Die Show der Musiklegenden“ absolviert. Sie spielten den Welthit „Let me entertain you“ – und Jurymitglied Bertram Engels kommentiert den Auftritt der Band stehend und applaudierend mit „Weltstars“.