Saisonfinale im Gasoline-Blues-Club „The Bluesanovas“ bringen neues Album nach Geldern mit

Beim Saisonfinale im Gasoline-Blues-Club mit der Top-Bluesformation ,,The Bluesanovas“, die schon Eric Clapton auf seiner letzten Deutschlandtournee begleiteten, und den lokalen ,,Smoketowndogs“ am Samstag, 4. November, dürfen sich die Rock- und Bluesfans auf eine Premiere freuen. „The Bluesanovas“ bringen einen Tag vorher, am 3. November, in ihrer Heimatstadt Münster ihr nagelneues Album heraus und werden die 13 Titel in Geldern dem fachkundigen Publikum vorstellen und auf dessen Resonanz gespannt sein.