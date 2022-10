Konzert und Party in den Lindenstuben in Geldern : Mit „Beat 4“ zurück in die Sixties

Die Band „The Beat 4“ besteht aus: Karl Timmermann, Charly Reger, Ici van Gelder und Heinz-Theo Hermsen. Foto: Band

Geldern Karl Timmermann, Charly Reger, Ici van Gelder und Heinz-Theo Hermsen haben sich zu einer neuen Band zusammengefunden. Erstmalig sind sie in dieser Formation in Geldern zu Gast. Was die Besucher erwartet.

Nach zwei ausverkauften Konzerten mit begeisterten Besuchern in Kleve gastieren die Mannen von „The Beat 4“ erstmalig in Geldern. Diese Band setzt auf eine Songauswahl, die das Publikum auf eine Reise in die großen Jahre des Beat und des frühen Rock mitnimmt. Alle vier Musiker singen, alle vier wissen ihre Instrumente einzusetzen und alle vier harmonieren musikalisch, wie es sich für eine Band mit dem Namen „The Beat 4“ gehört. Egbert Groterhorst holt sie jetzt in seine Lindenstuben. Gerockt wird dort am Samstag, 29. Oktober.

Das Konzertprogramm von „The Beat 4“ bildet das große Spektrum der Musik der goldenen Jahre der Sixties und der fühen Seventies ab und hat für jeden Geschmack echte Knaller dabei. Viele Songs laden zum Mitsingen ein: Bei „Satisfaction“ und „Baby Come Back“, „Hold Tight“ und „Hey Jude“ wird das singende Publikum ein Teil des Ganzen, und gemeinsam geht die Post erst richtig ab. Aber es gibt auch was fürs Herz. „Words“ (Bee Gees) und „Turn Turn Turn“ (The Byrds) sind allen in Erinnerung geblieben, und für die Freunde der rockigen Sounds dürfen Lieder von The Who, Status Quo und The Kinks nicht fehlen.

Mit der goldenen Kehle von Karl Timmermann aus Kevelaer ist in der Band „The Beat 4“ auch die Stimme Barry Gibbs präsent. Der Komponist, Entertainer und Sänger ist mit Geldern seit eh und je verbunden und ist mit der Band Universum regelmäßig in den Lindenstuben zu Gast. Auch Gitarrist und Sänger Charly Reger dürfte im Südkreis bekannt sein. Schon in den 60ern spielte er mit seiner Band „Vat 67“ bei Groterhorst und trat bei „Gerdi“ auf. In den Neuzigern war er dann mit den „Starfighters“, der „Beatles forever Show“ und mit „Sweet Soulution“ auf den Bühnen im Gelderland zu hören. Heinz Theo Hermsen, Gitarrist und Sänger, ist den Musikfans aus dem Gelderland sicherlich aus seiner Zeit mit „Ali Paletti“ noch in Erinnerung. Drummer und Sänger von „The Beat 4“ ist Ici van Gelder. Er hat in den Niederlanden mit seiner Band „The Lacions“ im Laufe von mehr als 50 Jahren viele Fans gefunden.