Mehr Parkplätze freigegeben : Hartstraße vom Schilderwald befreit

Testweise hat die Stadtverwaltung nach vielen Beschwerden auf mehr Flächen das Parken erlaubt. Die Geschäftsleute sind sich über die Ideallösung nicht einig. Busverkehr ist Dorn im Auge.

Die Parkplatzsuche auf der Hartstraße ist einfacher geworden. Still und heimlich hat die Stadtverwaltung den Schilderwald entfernt, so dass an deutlich mehr Stellen geparkt werden darf. Lange war die Situation auf der Einkaufsstraße eher undurchsichtig, den Wechsel von Ladezonen mit Parkverbot und offiziellen Stellplätzen verstand kaum jemand. Änderungswünsche wurden von der Stadtverwaltung aber lange abgelehnt, da die Aufteilung nach Wunsch der Anlieger durchgeführt worden sei. Bürgermeister Sven Kaiser wollte sich das Durcheinander und die vielen Beschwerden wegen Knöllchen nicht mehr anschauen: „Wir haben das jetzt einfach mal gemacht. Natürlich müssen wir die Situation im Auge behalten und am Ende eine Lösung finden, die vielen Beteiligten gerecht wird.“