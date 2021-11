Arbeitskreis Sicheres Radfahren : Metropole Paris als Vorbild für fahrradfreundliches Issum

Issum In der französischen Hauptstadt gilt innerorts Tempo 30 – und zwar überall. Laut ersten Beratungen eines neuen Arbeitskreises soll das auch in Issum demnächst gelten. Bürger sollen zudem Verbesserungsvorschläge für Radfahrer einreichen.

Die Weltstadt Paris als Vorbild für das Altbierdorf Issum? Warum nicht. Eckehard Scheurer ist überzeugt, das die aktuelle Landes-, Bundes-, wenn nicht sogar EU-Politik dem neuen Arbeitskreis „Sicheres Radfahren in Issum“ in die Karten spielt. Scheurer berichtet vom ersten Treffen des Arbeitskreises, der fraktionsübergreifend Lokalpolitiker und Verwaltung an einen Tisch holte. Gemeinsam mit dem Experten Eckehard Lüdke vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) stellte er Verbesserungsvorschläge vor. Die Hauptforderung bestehe darin, überall 30er Zonen in Issum, Sevelen und Oermten einzurichten, innerorts, nicht die Verbindungsstraßen, so Scheurer. Paris hat Tempo 30 vor Kurzem großflächig eingerichtet. Der Fahrrad-Boom kam mit dem Corona-Ausbruch. Der Umstieg aufs Rad war für viele die sichere Variante zur Arbeit zu kommen anstatt in die voll besetzte Métro zu steigen. In der französischen Hauptstadt entstanden Pop-up-Radwege, die nun dauerhaft bleiben sollen.