Aktion zur Herzwoche : Telefonsprechstunde rund um das Thema Herz

Geldern Experten aus dem St.-Clemens-Hospital in Geldern beantworten am Donnerstag Fragen der Bürger im Rahmen der bundesweiten Herzwoche.

„Das schwache Herz“ lautet das Thema der diesjährigen bundesweiten Herzwoche im November. Üblicherweise laden Krankenhäuser dann zu öffentlichen Vorträgen ein. Nicht so in diesem Jahr. „Corona macht uns einen Strich durch unsere Veranstaltungsplanung“, bedauert Franz Kalscheur, Chefarzt der Klinik für Kardiologie im St.-Clemens-Hospital Geldern. „Das Thema ist uns aber zu wichtig, um die Aufklärung komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Schließlich kann eine Covid-19-Erkrankung für Menschen mit Herzschwäche besonders gefährlich werden. Sie gehören zu der Patientengruppe mit besonders hohem Risiko für einen schweren Verlauf.“ Deshalb bietet er gemeinsam mit Oberarzt Stephan Franken eine telefonische Beratung für interessierte Bürger an: Am Donnerstag, 12. November, sind die beiden Kardiologen in der Zeit von 14 bis 15 Uhr unter den Rufnummern 02831 3901111 und 02831 3902222 zu erreichen.