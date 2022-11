Lesertelefon von Rheinischer Post und St.-Clemens-Hospital Geldern : Wenn das Herz bis zum Hals klopft

Ein Belastungs-EKG gehört zu den Untersuchungen, um Herzproblemen auf die Spur zu kommen. Foto: St.-Clemens-Hospital Geldern

Service Geldern Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Herzerkrankungen. In einer Telefonaktion der Rheinischen Post beantworten Franz Kalscheur, Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Clemens-Hospital Geldern, und sein Oberarzt Patrick Krannich Ihre Fragen zum Thema.

Mit rund zwei Millionen Betroffenen gehört das Vorhofflimmern in Deutschland zu den häufigsten Herzerkrankungen. Vor allem ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen leiden unter der Rhythmusstörung – häufig ohne es zu wissen. „Beim Vorhofflimmern gerät der eigentlich regelmäßige Rhythmus – wir Mediziner sprechen hier vom Sinusrhythmus – völlig aus dem Takt. Er wird ganz unregelmäßig und oft auch viel zu schnell. Einige Patienten spüren das als Flattern oder Druckgefühl in der Brust. Andere beschreiben, dass ihr Herz bis zum Hals klopft. Manche klagen über Luftnot. Knapp die Hälfte der Betroffenen aber bemerkt keinerlei Einschränkungen. Bei ihnen ist das Vorhofflimmern ein Zufallsbefund, der beispielsweise beim Routine-Check durch den Hausarzt festgestellt wird“, erklärt Dr. Franz Kalscheur. Für den Chefarzt der Klinik für Kardiologie im St.-Clemens-Hospital Geldern steht eines fest: Das Vorhofflimmern ist keine banale Erkrankung. Diese Herzrhythmusstörung muss unbedingt behandelt werden, denn sie gehört zu den Hauptrisikofaktoren für einen Schlaganfall. Um Fragen zu diesem Thema zu beantworten und weiter aufzuklären, stellen sich Kalscheur und sein Oberarzt Patrick Krannich am Mittwoch, 9. November, von 16 bis 17 Uhr am Telefon den Fragen der RP-Leser.

Worin besteht der Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und Schlaganfall? Dazu beschreibt der Kardiologe zunächst die Ursachen der Erkrankung. „Oft entstehen die Rhythmusstörungen in den Lungenvenen, im Übergang zum linken Vorhof des Herzens. Hier können sich Herzmuskelfasern befinden, die elektrische Störfelder verursachen. So komme es zu den von den Patientinnen und Patienten als unangenehm empfundenen Turbulenzen.“ Dieses Vorhofflimmern hat Folgen. Es verhindert eine effektive Muskelkontraktion im linken Vorhof, wodurch sich Blutgerinnsel bilden können, die manchmal mit dem Blutstrom verschleppt werden. Gelangen die Gerinnsel in die Hirnstrombahn, droht ein Schlaganfall.

Dr. Franz Kalscheur, Chefarzt der Klinik für Kardiologie. Foto: St.-Clemens-Hospital Geldern

Telefonaktion Fragen Sie die Gelderner Herz-Experten Ablauf Haben Sie Fragen zum Vorhofflimmern oder zu anderen kardiologischen Erkrankungen? Die Experten aus dem St.-Clemens-Hospital sind für Sie da. Am Mittwoch, 9. November, nehmen sich Franz Kalscheur, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, und Oberarzt Patrick Krannich aus dem St.-Clemens-Hospital, Zeit für Ihre Fragen. Sie erreichen die Kardiologen am Lesertelefon von 16 bis 17 Uhr unter 02831 3901606.

Um das zu verhindern, muss der Arzt eine geeignete Therapie einleiten. Sie ist abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, unter anderem vom Alter der Patienten, von der Ausprägung ihrer Beschwerden und von eventuellen Begleiterkrankungen. „Wie komplex die Thematik ist, zeigt sich am Positionspapier der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Auf 80 Seiten werden darin unterschiedliche Behandlungsempfehlungen für das Vorhofflimmern ausgearbeitet“, berichtet Franz Kalscheur. Zentraler Punkt ist immer die Schlaganfallprophylaxe. Das geschieht in der Regel durch die Einnahme von Blutverdünnern. Weitere Behandlungsoptionen zielen auf die Wiederherstellung eines gleichmäßigen Herzrhythmus ab, entweder durch rhythmusregulierende Medikamente oder durch einen Eingriff. „Bei der Katheterablation werden die Einmündungsstellen der Lungenvenen in den linken Vorhof verödet, sodass die hier entstehenden Störsignale nicht mehr auf das Herz übertragen werden können. Viele Patienten können von dieser Behandlung enorm profitieren, vor allem, wenn die Erkrankung noch nicht sehr lange besteht“, weiß der Gelderner Chefarzt. Doch egal, welche Therapie angewandt wird: Um den Erfolg sicherzustellen, müssen regelmäßige Kontrollen erfolgen und gegebenenfalls geeignete Anpassungen.

Oberarzt Patrick Krannich aus dem St.-Clemens-Hospital. Foto: St.-Clemens-Hospital Geldern