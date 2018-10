Teilzeitausbildung bei der Stadt Geldern absolvieren

Geldern Die Stadt Geldern macht es vor. Mit 35 Jahren ist Viola Zwingenberg nicht die typische Auszubildende. Ihr Arbeitgeber schätzt aber die Mischung aus Erfahrung und Neugier. Und es klappt mit Mann, zwei Kindern, Haushalt und Beruf.

Teilzeitausbildung bedeutet, sie hat eine 30-Stunden-Woche bei der Stadt Geldern. „Der schulische Teil ist in Vollzeit, der praktische Teil ist reduziert“, erklärt die zweifache Mutter. Das bedeutet zum Beispiel, dass ihre Azubi-Kollegen an einem Tag, an dem Schule war, nachmittags noch einmal in die Verwaltung gehen. Viola Zwingenberg fährt dann ihre beiden Töchter, drei und fünf Jahre alt, vom Kindergarten abholen. „Die meisten anderen Auszubildenden kommen frisch von der Schule“, sagt Viola Zwingenberg zum Altersunterschied, der für sie und die anderen aber kein Problem darstellt.

Die Xantenerin hat bereits ein Studium in Anglistik, Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften hinter sich, dann hat sie in einem Duisburger Reiseverlag gearbeitet, und dann kamen die Kinder und die Elternzeit. Zurück in den alten Beruf in Teilzeit war keine Option. Eine große Hilfe bei der beruflichen Orientierung war die Beratungsstelle „Frau und Beruf“ in Wesel. „Dort können sich Frauen, die eine Auszeit wegen Pflege oder der Kinder hatten, ihre Möglichkeiten aufzeigen lassen“, ermutigt Viola Zwingenberg. Dort machte man ihr zum ersten Mal den Vorschlag, ob sie sich nicht etwas im Verwaltungsbereich vorstellen könne. Das Gedankenkarussell war in Gang gesetzt. Auch der Gedanke, ob sie für einen Neuanfang zu alt wäre, kam ihr. „Nein“, lautete die Antwort. „Ausbildung könnste machen“, überlegte die Xantenerin dann schon lauter. „ Weil ich muss ja noch mehr als 30 Jahre arbeiten“, sagt die 35-Jährige lachend und ging sich bewerben, unter anderem bei der Gelderner Stadtverwaltung.