Kerken : Auf zweifache Weise etwas Gutes getan

Kerken Wie schon in den beiden vergangenen Jahren gab es auch jetzt wieder ein offenes Qigong-Angebot in der Gemeinde Kerken. An fünf Sonntagen von Mai bis September versammelten sich bis zu 30 Teilnehmer in schöner Umgebung um Qigong-Lehrer Jürgen Driever, der möglichst vielen Menschen am Niederrhein diese Jahrtausende alte Kunst der Chinesen nahe bringen möchte.

Ganz gleich, ob Neuling oder alter Hase, jeder profitierte auf seine Art von diesem kostenlosen Angebot und tat damit für sich und seinen Körper etwas Gutes. Weil die Teilnehmer in den Vorjahren immer wieder fragten, was sie denn für diese Übungsstunde am Niederrhein zu zahlen hätten, kam der Qigong-Lehrer in diesem Jahr auf die Idee, an den fünf Sonntagen ein Sparschwein aufzustellen und Spenden für die Gelderner Tafel zu sammeln. Also hieß es fortan für die Schüler, beim offenen Qigong am Sonntag nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere etwas Gutes zu tun. Das Schweinchen wurde fleißig gemästet, so dass Jürgen Driever es am letzten Übungssonntag für 2019, wohlgenährt mit fast 400 Euro, an Norbert Berten vom Vorstand der Gelderner Tafel übergeben konnte. Gleichzeitig wurde auch ein offenes Qigong-Angebot für 2020 in Aussicht gestellt, so dass es auch im kommenden Jahr wieder die Gelegenheit geben wird, auf doppelte Weise Gutes zu tun.