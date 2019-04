Mottowoche : Teddybär und Dirndl statt Schultornister

Geldern Als „Schlafmützen“ und in Oktoberfeststimmung starteten die angehenden Abiturienten in Geldern ihre letzte Woche.

Die letzte Schulwoche ist für die Schüler der Q2 des Lise-Meitner- und Friedrich-Spee-Gymnasiums eine besondere. Mit einer Mottowoche beenden sie ihre Schulzeit. Jeden Tag gehen die angehenden Abiturienten in kreativ gestalteten Kostümen, die dem Tagesmotto entsprechen, zur Schule. Montag waren bei den Abschlussschülern am Friedrich-Spee-Gymnasium Dirndl und Lederhosen angesagt, die Jugendlichen am Lise-Meitner kamen in Schlafanzügen und mit Kuschelbären. Das heißt allerdings nicht, dass sie keinen Unterricht mehr haben. Der Stundenplan ändert sich nicht. Trotzdem ist die Mottowoche der krönende Abschluss des Schulalltages. Mit lauter Musik in den Pausen und guter Laune genießen sie diesen. Auch für die Schüler der unteren Jahrgänge ist es ein Spaß, den feiernden Abiturienten zuzugucken.