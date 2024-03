Bauunternehmer aus Straelen Tecklenburg meldet Privatinsolvenz an – 32 Mitarbeiter müssen gehen

Die Nachricht war am 11. Januar in Straelen wie eine Bombe eingeschlagen. Bauunternehmer Hermann Tecklenburg ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen hatte beim Amtsgericht Kleve einen Insolvenzantrag gestellt – für die Tecklenburg GmbH und die Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH sowie zwei weitere Projektgesellschaften in Dortmund (IG Dortmund Eastgate GmbH & Co. KG) und Ratingen (IG Ratingen Wallstraße GmbH & Co. KG.).