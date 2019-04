Förderschule in Geldern : Team der Gelderland-Schule ist komplett

Geldern Anne Reulen wurde zur Konrektorin ernannt. Zusammen mit Marcus Knops leitet sie nun die Förderschule.

„Wir möchten dem Beratungsbedarf bei den komplexen schulrechtlichen Gegebenheiten und den vielfältigen Möglichkeiten im Schulsystem gerecht werden“, so Anne Reulen. „Daher bieten wir diese Form der unverbindlichen Beratung in Einzelterminen an. Eltern sind oft verunsichert oder gar ratlos, was für ihr Kind das Beste ist. Wir möchten helfen, Klarheit über die Angebote im Bildungssystem zu bekommen.“