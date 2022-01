Eröffnung am 10. Februar : Tchibo kehrt nach Geldern zurück

Wo „Bonita“ einst Mode anbot, wird nach der Sanierung zur Freude von Citymanagerin Valerie de Groot bald Tchibo eröffnen. Foto: Stadt Geldern/hvs

Geldern An der Issumer Straße 22a soll es auch eine Kaffee-Bar mit Innen- und Außenplätzen geben. Das Ladenlokal ist rund 75 Quadratmeter groß.

Tchibo kehrt zurück nach Geldern. „Das Unternehmen eröffnet am 10. Februar in der Issumer Straße 22a – in der Fußgängerzone, früherer Standort der Kette ,Bonita` – eine neue Filiale“, teilte Gelderns Pressesprecher Herbert van Stephoudt am Mittwoch mit. Damit ist die traditionsreiche Kaffeerösterei, die in ihren Geschäften neben Kaffee vor allem aber ein wechselndes großes Non-Food-Sortiment anbietet, fast wieder an alter Wirkungsstätte zu finden. Bis 2014 war Tchibo auf der Issumer Straße 10 zu finden, dann wurde die Filiale als Folge unternehmerischer Entscheidungen und nach einem Rückzug aus der Fläche geschlossen.

Gelderns Wirtschaftsförderung berichtet, dass das neue Angebot des Hamburger Kaffee-Spezialisten auf rund 75 Quadratmetern entsteht. Speziell für die Filialeröffnung gibt es einen aus besten brasilianischen Arabica-Bohnen gerösteten exklusiven Kaffee. Diese „Geldern-Mischung“ ist allerdings streng limitiert. Im „alten“ Tchibo-Alden auf der Issumer Straße gab es zwar die wöchentlich wechselnde Produkt-Palette, wöchentlich wechselnde Non-Food-Sortimente („Jede Woche eine neue Welt“) sowie Dienstleistungen wie Mobilfunk oder Reisen und Kaffee gemahlen oder als ganze Bohnen zu kaufen, aber keinen Kaffee zum Trinken. Am neuen Standort wird neben heißen Kaffee-Spezialitäten auch ein ausgewähltes Snack-Sortiment angeboten. Geplant ist eine Kaffee-Bar mit Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich. Alle Produkte werden auch als „To-go“-Variante erhältlich sein – auf Wunsch im Mehrwegbecher oder auch abgefüllt in den eigenen mitgebrachten Behälter.

Tchibo betreibt über 550 Filialen und hat mehr als 12.100 Mitarbeiter weltweit, 7900 davon sind in Deutschland. Das Unternehmen bietet seine Waren auch in Online-Shops an.

Tchibos Firmengeschichte beginnt mit Max Herz. Der Hamburger Unternehmer gründete 1949 gemeinsam mit Geschäftspartner Carl Tchilling-Hiryan Tchibo. Aus den begriffen Tchilling und Bohne wurde Tchibo.