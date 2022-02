Wiedereröffnung an der Issumer Straße : Tchibo in Geldern hat jetzt geöffnet

Geldern City-Managerin Valerie de Groot begrüßt die Rückkehr der traditionsreichen Kaffeerösterei nach Geldern. Das Geschäft liegt zentral in der Innenstadt.

Für die traditionsreiche Kaffeerösterei bedeutet die Neueröffnung gleichzeitig eine Rückkehr nach Geldern. Bis zum Jahr 2014 war Tchibo mit einem eigenen Ladenlokal an der Issumer Straße vertreten. „Wir freuen uns, dass wir wieder zurück in Geldern sind. Unsere Nachbarn haben uns bereits sehr freundlich willkommen geheißen“, berichtete Saskia Voss. Die 24-Jährige, die vorher in der Filiale in Viersen gearbeitet hat, leitet die neue Filiale in Geldern und führt das insgesamt vierköpfige Mitarbeiterinnen-Team.