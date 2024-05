Vom 18. bis 21. Mai Der Rummel kommt nach Geldern

Die Fahrgeschäfte Die Kirmesplaner der Gelderner Stadtverwaltung haben sich in diesem Jahr wieder viel Mühe gemacht, um ein abwechslungsreiches Angebot an Fahrgeschäften und Kirmesbetrieben auf die Beine zu stellen. Zu den Höhepunkten bei den Fahrgeschäften zählen etwa die XXL-Schaukel „Excalibur“ an der Kreuzung zwischen Nordwall und Ostwall oder das große Laufgeschäft „Big Bamboo“ direkt daneben am Nordwall. Am Ostwall lockt das Fahrgeschäft „Intoxx“ – eine Überschlagsschaukel mit einer Höhe von 22 Metern. Ebenfalls auf dem Ostwall ist die Loopingschaukel „Looping the Loop“ zu finden. Gegenüber der Kapuzinerstraße erwartet die Kirmesgäste ein solarbetriebenes, 33 Meter hohes Riesenrad von der Schaustellerfirma Wegener. Das auffallende Solar Wheel ist ein einzigartiges Riesenrad, welches seine Antriebsenergie direkt aus der Sonnenstrahlung bezieht. Mit 26 Gondeln, von denen zwei barrierefrei sind, bietet es eine umweltfreundliche und zugängliche Attraktion für alle Besucher. Mit dabei sind auch wieder der „Rockexpress“ der Gelderner Schaustellerfamilie Eul sowie der „Break Dancer“. Auch Achterbahn-Fans kommen auf ihre Kosten: Am Parkplatz neben JYSK wird die Achterbahn „Heidi the Coaster“ stehen.