Straelens neues Blumenmädchen „Ich bin mit der Blumenwelt aufgewachsen“

Beruflich ist sie gelernte Industriekauffrau. Sie absolvierte eine Ausbildung bei Kühne in Herongen und arbeitet seitdem als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung bei Polyplast Müller in Straelen. Aktuell bildet sie sich zur Industriefachwirtin weiter, was ihren Terminkalender zusätzlich belastet und ihr nicht mehr so viel Freizeit lässt wie früher. Neben ihrer Rolle als Blumenmädchen und ihrem beruflichen Engagement hat Tanja eine weitere Leidenschaft: das Reisen. Bereits während ihrer Schulzeit nahm sie an einem Austauschprogramm teil, das sie nach Arizona in die Vereinigten Staaten führte und danach ist sie noch zweimal in die USA geflogen. Auch innerhalb Europas hat sie schon viel gesehen.