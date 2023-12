Veranstaltung im Bürgerhaus Tangomusik voller Poesie und Leidenschaft in Sevelen

Am Freitag, 12. Januar, sind die Musiker um 20 Uhr zu Gast im Bürgerhaus in Sevelen. Wer sich von ihrer ausdrucksvollen Musik mitreißen lassen möchte, bekommt die Eintrittskarten ab sofort im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro in Sevelen bei Radio Schönell, in Geldern bei Bücher Keuck und in Issum in der Zentrale im Rathaus. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02835 1024 oder per E-Mail unter touristik@issum.de.