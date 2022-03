Schülerinnen des Freidrich-Spee-Gymnasiums schwingen Pinsel : Baum schmückt Diakonie-Raum

Geldern Das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern bekam bei der Gestaltung freie Hand. Entstanden ist ein wandübergreifender Baum. Demnächst sollen noch drei Säulen bemalt werden.

Das Kunstwerk kann sich sehen lassen: In der Tagespflege der Diakonie am Ostwall in Geldern schwangen an mehreren Tagen Schülerinnen des Friedrich-Spee-Gymnasiums mit Kunstlehrerin Eva Dierks den Pinsel. Für den wandübergreifenden Baum bekamen sie nun von der Diakonie ein Dankeschön – und ein Wiedersehen soll es auch geben.