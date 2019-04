Miniaturflieger : In Straelen Mini-Flugzeuge bewundern

Viele Flugzeugmodelle im Miniaturformat sind am 1. Mai in Straelen zu bestaunen. . Foto: Busch, Franz-Heinrich jun. (bjun)

Straelen Der Modellsportclub 75 Straelen lädt am 1. Mai zum Tag der offenen Tür ein.

Auch dieses Jahr öffnet am Feiertag 1. Mai das Vereinsgelände des Modellsportclubs (MSC) 75 Straelen am Kiwittsdyck seine Türen. Ab 11 Uhr können sich Besucher über dieses Hobby informieren und die Flugvorführungen genießen. Die Modellpiloten räumen ihre Hangars leer. So werden kleine Elektromodelle mit 50 Zentimeter Spannweite genauso zu sehen sein wie ausgewachsene Kunstflugmaschinen mit 2,50 Meter Spannweite. Auch Schleppgespanne, bestehend aus Motormaschine und Segler, werden vorbildgetreu vorgeführt. Dabei erreichen die Segler beeindruckende Spannweiten von über sechs Metern. Darüber hinaus wird Besuchern die Möglichkeit gegeben, sich selbst mal an den Knüppeln zu versuchen. Dazu gibt es ein Trainingsmodell, das über eine Lehrer-Schüler-Aanlage gemeinsam mit einen erfahrenen Modellpiloten gesteuert wird