Tag der offenen Tür im neuen Modus : Realschule An der Fleuth stellt sich am Freitag vor Realschule An der Fleuth

Für die Realschule An der Fleuth entsteht in Veert ein Neubau. Derzeit ist die Schule am Westwall untergebracht. Foto: Gelderner Bau Gesellschaft/Gelderner Baugesellschaft

Geldern Um in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie keine unnötigen Risiken einzugehen, hat sich die Realschule An der Fleuth dazu entschlossen, den Tag der offenen Tür am Freitag, 14. Januar, in einem veränderten Modus stattfinden zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alle Eltern, die sich mit ihren Kindern für einen Termin um 15 oder 17 Uhr angemeldet haben, werden in Gruppen von je fünf Erwachsenen (eine Begleitperson pro Kind) und fünf Kindern eingeteilt und im Abstand von 15 Minuten ein etwa 30-minütiges Angebot bekommen, die Schule kennenzulernen. Dazu werden alle Angemeldeten in ihrem jeweils gebuchten Zeitfenster einen Termin per Email erhalten.

Außerdem werden wichtige Infos auf der Homepage eingestellt und demnächst Termine für Videokonferenzen angeboten, um weitere Fragen an die Schulleitung richten zu können. Ebenso besteht dort ab sofort die Möglichkeit, Termine für Anmeldgespräche in der Zeit vom 14. bis 18. Februar zu reservieren.