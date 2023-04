Hobby wird vorgestellt „Tag der offenen Tür“ bei Straelener Modellfliegern

Am 1. Mai wird ein „Tag der offenen Tür“ am Kiwittsdyck in Straelen organisiert. Es ist ein Angebot besonders für Liebhaber von Modellflugzeugen. Ab 11 Uhr gibt der Verein MSC 75 Straelen Besuchern die Möglichkeit, mehr über das Hobby Modellflug zu erfahren und sich ein paar Flugvorführungen anzusehen, bei denen beispielsweise Elektromodelle mit 50 Zentimeter Spannweite oder auch Kunstflugmaschinen mit einer Spannweite von 2,50 Metern vorgestellt werden. Auch kann man sich selbst als Modellpilot betätigen. Dafür gibt es ein Trainingsmodell, bei dem ein erfahrener Modellpilot mit Rat und Tat zur Seite steht.